Procrastination #S07e16 - Le burn-out de l’écrivain

le lundi 1 mai 2023

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 7 de Procrastination





Un sujet difficile mais important que l'équipe souhaitait aborder de longue date – le burn-out, ce moment terrible où l'esprit et/ou le corps lâchent à force d'épuisement professionnel. Et comment l'éviter ? Lionel délimite et définit le terme, et admet être à son avis passé par là. Mélanie aussi ; elle parle des répercussions des années plus tard, et raffine la différence entre l'épuisement physique et celui de l'inspiration, lié à la pression de produire. Estelle met en avant l'importance de l'entourage, de la diversité des activités, des loisirs, et dénonce l'image de la productivité parfaite et toxique qui circule sur les réseaux.

