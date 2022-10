Podcast hors-série manga : le retour de Bastard!!

Par Gillossen, le lundi 24 octobre 2022 à 10:30:53

C'est sûrement l'anime que l'on n'attendait pas, mais ce fut l'une des sorties de ce cru 2022 en fantasy...

A savoir, le retour de Bastard!!, le vénérable et turbulent manga de Kazushi Hagiwara, qui fêtait ses 30 ans il y a peu, et qui n'a d'ailleurs toujours pas de fin. En compagnie d'Aléthia, Benedick et Gillossen, un invité spécial pour ce numéro hors série de notre podcast : Chevalier Shakka ! Un numéro qui aurait d'ailleurs dû aussi arriver beaucoup plus tôt, pour accompagner la seconde moitié de saison de l'anime sur Netflix mi-septembre, mais entre enregistrement compliqué, emploi du temps surchargé et disque dur qui lâche... Une fois encore, les éléments étaient réunis contre nous. Par avance, désolé pour la qualité technique par moments fluctuante.

Quoi qu'il en soit, que représente un manga comme Bastard!! aujourd'hui ? Une pareille adaptation avait-elle une logique en 2022 ? Quelle trace laissera cette œuvre ? Nous nous posons toutes ces questions et bien d'autres encore, à commencer par la place du fan service, pour n'en citer qu'une de plus.