Procrastination #S07e03 - Organiser le déroulé de son récit

Par Sylvadoc, le samedi 15 octobre 2022 à 12:39:38

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 7 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.





Après les notes préparatoires et les recherches, il est temps de s’atteler à l’organisation du déroulé de son intrigue (autant qu’il en est besoin). Mélanie planifie, mais surtout mentalement ; elle rassemble principalement des fragments et des chronologies. Estelle travaille beaucoup sur chronologie et rappelle que la méthode de travail dépend du projet, mais loue les avantages d’avoir un synopsis – et donne des techniques pour les équilibrer et les évaluer. Lionel parle des trois éléments minimaux dont il a besoin pour écrire un roman, une nouvelle ou une scène.

