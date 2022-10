Podcast Elbakin.net n°89 : les romans unitaires

Par Gillossen, le mercredi 12 octobre 2022 à 07:15:17

Appelons-les "one shots" si vous préférez...

Mais il faudrait déjà se mettre d'accord bien sûr sur la définition exacte de ce genre de romans, ce que nous tâchons de faire dans un premier temps, avant de nous pencher sur pourquoi on apprécie, ou pas, ce type de parutions, et quels sont les titres que nous pouvons vous recommander, pour conclure.

En voici d'ailleurs une petite sélection :