Procrastination #S06e08 - Retours des poditeurs

Par Sylvadoc, le lundi 3 janvier 2022 à 10:12:22

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 6 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



Cette quinzaine, nouveau déballage du sac de courrier virtuel de Procrastination avec vos questions et commentaires.

Que peuvent faire les débutants quand des maisons d'édition refusent des manuscrits ?

Sans maison d'édition pour être aidé, comment obtenir un retour sur ses textes et les améliorer ?

Un mot d'avertissement contre l'édition à compte d'auteur

Que faire des normes typographiques des dialogues dans les soumissions de manuscrits ?