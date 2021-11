Procrastination #S06e05 - Lire quand on écrit

Par Sylvadoc, le lundi 15 novembre 2021 à 07:50:10

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 6 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



Est-il encore possible d'être candide quand on s'intéresse suffisamment à un art pour en apprendre, puis en pratiquer les techniques et les ficelles ? Pratiquer l'écriture vous condamne-t-il à vous éloigner du plaisir de lire ? D'abord, il est question de rappeler l'importance de la lecture ! Mélanie parle de l'élargissement des horizons et des possibles qu'elle suscite ; pour Estelle, c'est la première école, et une manière d'apprendre tant les tropes que le paysage éditorial. Lionel insiste sur l'aspect du plaisir que l'on est censé éprouver à recevoir l'art que l'on pratique. Il est ensuite question de l'évolution du goût avec l'apprentissage de la technique, et des nouveaux plaisirs qu'elle ouvre.