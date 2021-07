Retro Podcast : Steven Erikson

Par Ivy, le vendredi 2 juillet 2021 à 17:08:46

Il y a quelques jours paraissait en français le tome 7 du Livre des Martyrs, de Steven Erikson.

Toujours publié chez Leha et traduit par Emmanuel Chastellière, Le Souffle du Moissonneur est présenté par l'éditeur comme un roman brutal et poignant, entre guerre à grande échelle et quête intime . Alors que Rhulad Sengar, empereur de Lether, sombre dans la folie et que la guerre avec les royaumes voisins est imminente, un groupe de fugitifs tente de quitter l'empire. Parmi eux, le frère de l'empereur, Fear Sengar, veut retrouver l’âme de Scabandari Œil de Sang, avec l’espoir qu’elle puisse sauver Rhulad.

Si vous ne l'aviez pas déjà fait lors de la sortie du précédent tome, voilà une bonne occasion d'écouter ou réécouter notre podcast consacré à Steven Erikson.

