Procrastination #S05e20 - Non, l’éditeur ne veut pas vous formater

Par Sylvadoc, le jeudi 1 juillet 2021 à 08:01:57

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 5 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



L'épisode aux opinions peut-être impopulaires, mais concernant une idée reçue tellement fréquente qu'il convient de lui tordre le cou une bonne fois pour toutes : non, une maison d'édition ne veut pas formater votre travail ni lisser votre personnalité. Mélanie met déjà en avant l'immense diversité du paysage éditorial et donc des sensibilités, et revient sur la notion de ligne éditoriale, qui n'est pas un prétexte pour rejeter les manuscrits, mais au contraire un repère précieux pour s'orienter. Lionel explicite la différence souvent mal comprise entre la personnalité souhaitée dans une œuvre et les moyens que l'auteur ou autrice acquiert au cours de son mûrissement, tant personnel que technique. Estelle insiste sur l'importance de chercher les bons partenaires, de cibler ses projets, et rappelle qu'un artiste apprend ce qu'il ou elle désire à mesure qu'il ou elle pratique son art.