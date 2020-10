Podcast Elbakin.net n°81 : l’Imaginaire… au Québec !

Par Gillossen, le jeudi 29 octobre 2020 à 07:30:00

Comme vous le savez sans doute, octobre est devenu en France le Mois du recon... euh, de l’imaginaire, mais nous avons déjà traité de la question, et nous y revenons régulièrement sur le site avec tout ce qui touche à l’actualité correspondante et les diverses opérations de tel ou tel éditeur. Alors, nous avons plutôt décidé de faire un pas de côté, comme souvent, pour nous intéresser à cette littérature d’Imaginaire, mais… telle qu’on la vit et la lit… au Québec !

Avec pour l’occasion, deux invités ! Cédric Ferrand, l'auteur de Wastburg, installé au Québec depuis plus de 15 ans, et Mathieu Lauzon-Dicso, enseignant, libraire, éditeur, bref, un grand spécialiste justement du milieu éditorial québécois, à l'origine notamment du prix des Horizons Imaginaires (auquel j'avais eu le plaisir de participer en tant que membre du jury). Avec eux, nous allons vous présenter ce paysage méconnu, ses spécificités, quelques-unes de ses figures, mais aussi les ponts que l'on pourrait tenter d'établir entre Québec et France dans ce domaine.

Merci encore à eux deux pour leur précieuse participation ! Et un grand merci à Thom pour le montage.

En Abitibi de Andréas & Nicolas.