Retro-podcast : le spécial Steven Erikson

Par Ivy, le dimanche 18 octobre 2020 à 14:39:05

Le sixième tome de la série Le Livre des Martyrs vient de sortir en français.

Publié chez Leha et traduit par Emmanuel Chastellière, Les Osseleurs raconte les suites de la rébellion du continent de Sept-Cités. Tandis que les derniers insurgés se sont réfugiés dans la ville de Y’Ghatan et qu'une épidémie de peste se répand, la menace la plus importante pourrait bien venir des dieux eux-mêmes, qui se voient obligés de choisir un camp. Leha propose, dans le même temps, une réédition en grand format du premier tome, Les Jardins de la Lune, à prix tout doux (10 €).

C'est l'occasion de vous rappeler l'existence de notre podcast consacré à l'auteur canadien, que nous vous invitons à (re)découvrir ci-dessous.

