Podcast Elbakin.net n°80 : 20 ans de fantasy !

Par Gillossen, le dimanche 20 septembre 2020 à 10:00:00

Notre numéro anniversaire est arrivé !

Et pour cette nouvelle émission, notre mot d'ordre était simple : revenir, dans un premier temps, sur 20 ans de fantasy sur Elbakin.net, puis, très vite, sur ces vingt dernières années en général pour le genre littéraire qui nous rassemble en ce lieu. Et autant dire que nous étions nombreux derrière/devant nos écrans, puisque Merwin Tonnel en personne a fait son grand retour pour l'occasion, sans parler d'ailleurs d'un rapide passage de Thom, notre monteur, qui signe également une intro spéciale pour ce numéro anniversaire ! Un petit coucou aussi à Saffron qui n'a pas pu être des nôtres pour l'enregistrement. En fin d'enregistrement, nous avons également tenté de jeter quelques hypothèses sur ce que les années à venir pourraient nous réserver.

Au nom de toute l'équipe du podcast, merci à toutes et tous pour votre curiosité et votre fidélité.

Introduction

Retour sur 20 ans d'Elbakin.net : de 00'02'00 à 01'05'00

Retour sur 20 ans de fantasy : 01'06'00 à 02'06'00

Et l'avenir ? : 02'06'30 à 02'18'45



NB : avec l'épidémie de covid-19, cette émission a été enregistrée à distance. Désolé pour la qualité sonore parfois fluctuante.