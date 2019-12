Procrastination #S04e05 - Retour des poditeurs 05 (notre dernier espoir)

Par Sylvadoc, le samedi 14 décembre 2019 à 09:39:05

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 4 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



Cinquième rendez-vous périodique avec les commentaires, questions et propositions des poditeurs de Procrastination (et le premier pour Estelle, qui se prête aimablement au jeu de rendre des comptes sur ce dont elle n’est pas responsable !).

Au programme :

Le syndrome de l’imposteur est un réel terme

Doit-on préparer des questions pour les bêta lecteurs ?

Doit-on leur donner un délai?

