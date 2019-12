Elbakin.net : le mini-guide de Noël 2019

Par Gillossen, le dimanche 15 décembre 2019 à 13:00:00

Vous le savez, les articles "liste", ce n'est pas trop notre truc.

De même, notre bilan de l'année, nous l'établissons traditionnellement au mois de janvier, histoire de profiter des 15 derniers jours de décembre pour lire encore un peu, jusqu'au bout du bout du mois !

Mais, il fallait bien tout de même vous proposer un petit quelque chose. Voici.

Discuter de votre Noël fantasy sur le forum

La sélection

Tolkien, voyage en Terre du Milieu

Tolkien a-t-il encore besoin de pub ?

Certes non. Mais le catalogue de l'exposition Tolkien de la BnF se révèle à la hauteur de celle-ci, autrement dit, de grande qualité. Si l'objet n'est pas donné (environ 50 euros, tout de même), c'est un magnifique écrin, avec de très jolies photos et une maquette soignée.

N'hésitez pas au passage à consulter notre chronique.









Res Arcana

Envie d'un petit jeu facile à prendre en main ?

Pourquoi pas Res Arcana, jeu de cartes à combo avec une main fixe, illustré par Julien Delval ? En prime, une extension débarque dès la semaine prochaine, juste à temps pour les fêtes, donc. Dès 12 ans, pour jouer à partir de deux joueurs et jusqu'à quatre.

Comptez une petite trentaine d'euros !









Return of the Obra Dinn

Est-ce qu'un jeu vidéo d'enquête mâtiné de fantastique créé par Lucas Pope, le créateur de Papers, Please, ne serait pas à votre goût ?

Ça tombe bien, Return of the Obran Dinn - un navire fantôme - est désormais disponible un peu partout depuis cet automne, y compris sur Switch !

Prévoyez 20 euros.





Pone illustrations

Vous aimez The Promised Neverland ?

Alors pourquoi ne pas explorer l'univers personnel de Posuka Demizu, l'artiste illustrant l'un des mangas du moment, sous un angle un peu différent, c'est à dire via un bel artbook paru cette année ?

Le tout là aussi pour un petit billet de 20 euros.









Coffret Game of Thrones intégrale

Vous n'avez encore jamais vu un seul des 73 épisodes de Game of Thrones ? Si, si, voilà qui doit bien exister ! Noël était souvent l'occasion de craquer pour un beau coffret prêt à prendre la poussière sur vos étagères, pourquoi ne pas opter pour celui-ci ? Bon, ce sera un peu plus cher que nos autres propositions, puisqu'il est question de près de 300 euros (en Blu-Ray)...