His Dark Materials : une bande annonce pour la saison 3

Par Gillossen, le vendredi 7 octobre 2022 à 15:31:19

Eh oui, on n'en parle pas autant que d'autres séries fantasy, mais l'adaptation d'A la croisée des mondes est toujours sur les rails, avec une troisième et dernière saison à venir.

Et vu le tome 3 de la trilogie de Philip Pullman, on peut s'attendre à des choses assez étranges !

En attendant, la diffusion doit même débuter dès le 5 décembre.

