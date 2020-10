La BBC dégaine son trailer de His Dark Materials saison 2

Par Gillossen, le lundi 26 octobre 2020 à 15:35:38

Et nous présente davantage son "poignard subtil", au cœur de l'adaptation de la trilogie de Philip Pullman.

Nous avons donc ici une nouvelle petite bande annonce d'une minute, associée à une featurette faisant intervenir plusieurs des acteurs mis en avant dans cette saison 2, comme Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas ou Lin-Manuel Miranda, qui nous entraîneront concrètement à la croisée des mondes.

La saison 2 de His Dark Materials débutera le 16 novembre prochain.

