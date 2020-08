His Dark Materials saison 2 : le teaser !

En attendant la fin de l'année...

De nouveaux mondes s'offrent à nous, après un tout petit aperçu le mois dernier lors du Comic Con.

Mais novembre est encore loin pour la suite de l'adaptation d'A la croisée des mondes, la trilogie de Philip Pullman.



Discuter de His Dark Materials sur le forum

Courageuse et futée, Lyra se retrouve embarquée dans une folle aventure dans les contrées du Nord, à la recherche de son meilleur ami disparu. Pourquoi cette jeune fille orpheline, élevée dans l'atmosphère austère et confinée du prestigieux Jordan College, fait-elle l'objet de tant d'attentions ? Serait-elle investie d'une mystérieuse mission ? Sur les traces de ravisseurs d'enfants aux motivations obscures, Lyra va faire d'étonnantes rencontres et surmonter de multiples dangers...