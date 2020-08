His Dark Materials en vidéo le mois prochain

En attendant la saison 2 en fin d'année sur HBO/OCS, la première fera son apparition dans les bacs le 2 septembre. Pile pour la rentrée.

Bon... Quoi qu'il en soit, cette saison sera disponible en DVD ou Blu-ray, pour 5 euros de différence (24 contre 29.)

Côté contenu... A priori, nous aurons tous les épisodes et puis c'est tout...

Intégrale saison 1 :

1.01 - Jordan collège (Lyra's Jordan)

1.02 - Images du Nord (The Idea of North)

1.03 - Les Espions (The Spies)

1.04 - L'Armure (Armour)

1.05 - Le Garçon perdu (The Lost Boy)

1.06 - Démons en cage (The Daemon-Cages)

1.07 - Combat à outrance (The Fight to the Death)

1.08 - Trahison (Betrayal)



Synopsis

Adaptée des romans éponymes de Philip Pullman, la série se situe dans un monde dominé par le Magisterium, un organisme gouvernemental régi par l'Eglise. Dans cet univers fantastique, chaque être humain possède un Daemon, sorte de créature représentant notre âme et conscience sous forme animal. Lyra, une jeune orpheline rebelle, vit à Jordan College, un des établissements de l'Université d'Oxford. Lorsque son meilleur ami disparait, Lyra décide de partir à sa recherche. Sa quête la mènera dans les Royaumes du Nord où elle découvrira un complot impliquant des enlèvements d'enfants et des expériences scientifiques secrètes liées à une mystérieuse particule : la Poussière.