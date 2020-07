A la croisée des mondes, saison 2 : le trailer !

Par Gillossen, le vendredi 24 juillet 2020 à 05:36:26

Bien entendu, le Comic Con de San Diego a été annulé cette année, mais cela n'empêche pas une édition virtuelle @Home de se dérouler en ce moment.

L'occasion d'apprendre que le coronavirus aura réussi à raccourcir la saison 2 de l'adaptation de la trilogie de Philip Pullman d'un épisode, le total passant de 8 à 7, car un épisode centré sur Lord Asriel - et plus ou moins indépendant du reste du récit - n'a tout simplement pas pu se tourner. Il s'agissait d'une histoire inédite écrite avec la bénédiction de Philip Pullman et qui devait représenter l'essentiel du temps de présence de James McAvoy cette saison. Dans le même registre de l'anecdote, Phoebe Waller-Bridge et Andrew Scott seront réunis dans la saison 2, puisque la créatrice de la série Fleabag prêtera sa voix au daemon du personnage de Scott, John Parry.

Mais bien sûr, le gros morceau n'était autre qu'une première bande annonce pour cette saison attendue en fin d'année...