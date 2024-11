Arcane, la série animée la plus chère de toutes

Par Glaurung, le jeudi 7 novembre 2024 à 20:03:12

D'après Variety la série d'animation de Netflix aurait coûté une somme particulièrement impressionnante.

Le site avance un coût de 250 millions de dollars pour produire et promouvoir les 18 épisodes des deux saisons de la série. Une somme que le studio Riot Games s'est refusé à confirmer. Il s'agirait du montant le plus élevé jamais dépensé pour une série animée en streaming ou à la télévision. Dans le détail, 80 millions de dollars auraient été dépensés pour la première saison, 100 millions pour la seconde et 60 millions de promotion, soit bien plus que ce qu'a dépensé Netflix à ce titre. Variety estime que cette folie dépensière leur semble due par une certaine inexpérience du studio de jeux vidéo dans le monde de l'animation.

Si le co-créateur de la série Christian Linke a récemment confirmé qu'Arcane a toujours été prévue en 2 saisons, ces énormes frais peuvent également expliquer son arrêt. Riot Games peut néanmoins sans doute se permettre ce genre de dépenses, le studio ayant réalisé en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars. Le co-fondateur du studio Marc Merrill estime être très à l'aise avec la dépense que cela a demandé pour offrir à nos joueurs un show méritant leur temps. Difficile de lui donner tort sur ce point, la série ayant été acclamée par la critique et couronnée aux Emmy Awards.

La première partie de la saison 2 sera diffusée samedi sur Netflix !

Discuter d'Arcane sur le forum

Source