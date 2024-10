Encyclopédie de Númenor et du Deuxième Âge

Par Foradan, le lundi 28 octobre 2024 à 18:31:28

Vous en souvenez peut-être : il y a 10 ans paraissait un ouvrage français dédié à accompagner les lecteurs (et à l'époque, les cinéphiles) du Hobbit. J'ai eu l'heur de faire partie des auteurs (mon objectivité pourrait être suspecte, je resterai sur les faits).

Assez rapidement a suivi un petit ouvrage consacré spécifiquement à ce peuple discret.



Récemment, le premier titre a eu droit, tel le Phénix (ou Glorfindel), à une nouvelle jeunesse (ainsi que des parutions en langues étrangères, ce qui est flatteur et illustre que l'ouvrage n'avait pas forcément d'équivalent, y compris en langue anglaise).



Cette cure de jouvence, coïncidant avec une importante actualité ciné et série autour de Tolkien comme à la grande époque, a donné l'occasion de réunir à nouveau les auteurs autour d'un thème ambitieux, et de circonstance : le Deuxième Âge de la Terre du Milieu !



Ambitieux et périlleux en même temps, car il n'y a pas là de roman sur lequel s'appuyer, les sources sont éparses et parfois contradictoires et la période plutôt moins connue que le Troisième ou le Premier Âge.

Mais les rôlistes le savent bien, s'il y a des espaces libres pour la création, le cadre existant est tout de même conséquent, mais au prix de recherches fastidieuses.

L'objectif est de simplifier ces recherches et découvrir ou redécouvrir une époque cruciale en Terre du Milieu : l'Âge des anneaux de Pouvoir, l'apogée de Númenor et tout ce qui va se mettre en place en transition entre l'époque du Silmarillion et celles des hobbits, tout en indiquant les sources.



Une critique objective arrivera bientôt, et en attendant, quelques aperçus sont à votre disposition.





Par souci de transparence, nous vous signalons que Foradan, contributeur du site, est l’un des auteurs de ce livre.

