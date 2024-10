Good Omens se terminera… en 90 minutes

Par Gillossen, le jeudi 24 octobre 2024 à 16:00:56

La série d'Amazon se terminera par un épisode de 90 minutes au lieu d'une troisième saison complète.

Et Neil Gaiman s'est désormais officiellement retiré du projet après que plusieurs femmes ont porté des accusations contre lui. Michael Sheen et David Tennant reviendront bien quant à eux pour ce téléfilm unique, dont le tournage commencera début 2025 en Écosse. La préproduction de la poursuite de leurs aventures basées sur le roman De bons présages de Terry Pratchett (et Gaiman donc) avait été interrompue en raison de ces graves allégations. Gaiman a contribué à l'écriture du final de la série, mais ne travaillera pas sur la production, et sa société, Blank Corporation, n'est plus impliquée non plus.

Un nouveau scénariste devrait terminer le travail, mais aucun accord n'a encore été conclu.

