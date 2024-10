A24 dévoile La Légende d’Ochi

Par Glaurung, le jeudi 17 octobre 2024 à 21:08:23

Les studios A24 ont mis en ligne une bande-annonce présentant leur nouveau projet : The Legend of Ochi.

Ce long métrage sera réalisé par Isaiah Saxon, plus habitué au travail sur des clips et qui signe ici son premier long métrage. Ce film, dont le trailer peut faire penser à E.T. ou Gremlins, utilise principalement des marionnettes et autres animatroniques pour animer ses créatures. Nous y retrouverons Helena Zengel et Finn Wolfhard ou encore Willem Dafoe.

La bande-annonce est visible ci-dessous. La sortie du film outre-Atlantique se fera le 28 février 2025.

