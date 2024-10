Arcane dévoile ses dates

Par Gillossen, le vendredi 20 septembre 2024 à 06:15:37

Cette fois, on sait quand cette seconde et dernière saison commencera et surtout quand elle prendra fin !

La conclusion se déroulera en trois actes. La première série d'épisodes sera diffusée le 9 novembre. Le deuxième acte est prévu pour le 16 novembre, et le dernier acte de la série sortira le 23 novembre. Un nouvel after-show appelé Afterglow est également en préparation.

Et ci-dessous, un nouvel extrait !