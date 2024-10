One Piece : le point sur la saison 2

Par Glaurung, le jeudi 19 septembre 2024 à 22:06:48

Au programme du jour pour l'adaptation du manga d'Eichiro Oda : une nouvelle tête et une vidéo.

D'abord, Lera Abova (Anna) incarnera Nico Robin, aussi connue sous le nom de Miss All Sunday. Elle rejoint la longue liste des nouvelles recrues pour la saison 2, aux côtés entre autres de Charithra Chandran ou Katey Sagal, précédemment annoncées.

Ensuite, l'acteur américain Jeff Ward, qui incarne Buggy le Clown dans la série, a fait un petit tour "behind the scene" de cette deuxième saison. Vous pouvez visualiser ci-dessous cette vidéo dans laquelle interviennent de nombreux membres de l'équipe de la série.

Comme vous le verrez en fin de vidéo, nous ne connaissons pas encore l'année de diffusion de cette saison, dont le tournage a déjà commencé.

