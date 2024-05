Critical Role lance son abonnement

Par Glaurung, le jeudi 9 mai 2024 à 23:42:37

La web-série américaine va lancer un service d'abonnement appelé Beacon.

Ils expliquent qu'il s'agit du meilleur moyen de soutenir ce groupe de comédiens de doublage professionnels jouant à Donjons et Dragons. Les personnes abonnées auront droit à du contenu exclusif et du contenu disponible plus tôt, de même que des remises sur la boutique, des pré-ventes, l'accès à un serveur Discord... Le but est de pouvoir se substituer aux services de YouTube et Twitch, même si Critical Role n'abandonnera pas ces plateformes et promet que rien ne changera pour leurs utilisateurs. L'abonnement à Beacon sera de 5,99 dollars américains mensuels, ou 59,99 pour une année.

Critical Role a été lancé il y a 9 ans et compte maintenant des centaines d'épisodes et s'est étendu notamment via une série d'animation et des comics.

Discuter de Critical Role sur le forum

Source