Une Palme d’or pour le Studio Ghibli

Par Ivy, le mercredi 17 avril 2024 à 20:17:37

Le studio japonais sera honoré lors du prochain Festival de Cannes, au même titre que George Lucas.

C'est la première fois qu'une Palme d'or d'honneur est remise à un collectif. Par cette distinction, le festival souhaite célébrer une institution qui a marqué l'histoire du cinéma d'animation : Comme toutes les icônes du cinéma, ces personnages peuplent nos imaginaires d’univers foisonnants et colorés et de récits sensibles et engagés. Avec Ghibli, le cinéma d’animation japonais se vit comme l’une des grandes aventures de la cinéphilie, entre tradition et modernité. En quarante ans d'existence, le studio cofondé par Hayao Miyazaki, Isao Takahata et Toshio Suzuki a réalisé une vingtaine de longs-métrages, dont plusieurs ont reçu des prix prestigieux.

Toshio Suzuki a réagi en se disant honoré et heureux de ce prix. Il a ajouté : Nous avons fait du chemin pour que le Studio Ghibli devienne aussi important. Bien que Miyazaki et moi ayons pris de l’âge, je suis certain que le Studio Ghibli continuera à relever de nouveaux défis, sous la houlette d’équipes qui perpétueront l’esprit de l’entreprise. Je serais ravi que vous continuiez à vous intéresser à nos réalisations.

Discuter du Studio Ghibli sur le forum

Source