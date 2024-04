Henry Cavill évoque Highlander

Par Glaurung, le mercredi 10 avril 2024 à 19:27:18

L'acteur revient sur ce projet au très long cours, en chantier depuis une quinzaine d'année : le reboot du film Highlander.

Si vous pensiez m'avoir vu travailler avec une épée, vous n'avez encore rien vu a lancé Henry Cavill à ce sujet. Il a également assuré être un fan de la première heure des films Highlander, pour le meilleur et pour le pire . Et si, au cours de sa première lecture du script du reboot, il n'était pas sûr d'où aller l'emmener l'histoire, l'acteur se veut rassurant et assure que les personnages seront travaillés en profondeur.

Chad Stahelski (John Wick), attaché au projet depuis 2016, réalisera le film.

