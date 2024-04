Rencontrez Rebecca Yarros avec Elbakin.net et les Imaginales !

Par Izareyael, le mercredi 10 avril 2024 à 09:00:00

L’autrice de Fourth Wing , le phénomène fantasy romantique du moment, sera l’invitée du festival d’Épinal au mois de mai. À cette occasion et en partenariat avec les Imaginales, Elbakin.net vous propose de participer à une rencontre exclusive avec elle autour d’un petit déjeuner le dimanche 26 mai à 9 heures, à Épinal (Vosges) donc. Dans un cadre intimiste et convivial, vous pourrez échanger directement avec elle de votre lecture, de ses livres et de ses projets.

Attention ! Tout d’abord, vous devrez prévoir de payer votre repas (10 euros réglables sur place le jour même). D’autre part, pour que la rencontre reste personnelle, le nombre de places est très limité : seules 10 personnes pourront participer. Il est donc indispensable de vous inscrire à l’avance.

Pour ce faire, vous devrez envoyer un mail contenant vos nom, prénom et numéro de téléphone portable (voir plus bas) à l’adresse que nous vous indiquerons ici même à l’ouverture des inscriptions. Comme nous prévoyons une forte demande, ne tardez pas ! Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée, la date et l’heure du courriel faisant foi. Seuls les messages reçus à cette adresse après le 15 avril à 8 heures seront pris en compte : inutile d’essayer de prendre de l’avance ou de passer par d’autres moyens. Vous pouvez réserver au maximum 2 places par personne : dans ce cas, indiquez bien les nom, prénom et numéro de téléphone de tous les participants ou participantes. Votre inscription ne pourra être considérée comme validée que lorsque nous vous aurons renvoyé un message de confirmation.

Les inscriptions ouvriront le lundi 15 avril prochain à 8 heures : cette page sera alors mise à jour avec l’adresse à contacter.

D’ici là, n’hésitez pas à venir discuter de Fourth Wing et sa suite Iron Flame sur notre forum. Si vous avez des questions au sujet de cette rencontre, n'hésitez pas à les poser sur notre forum ou notre page Facebook.

Note : Les informations personnelles demandées sont destinées uniquement à vous identifier pour les besoins de la rencontre et à vous communiquer le lieu précis de la rencontre au dernier moment. Elles ne seront communiquées qu'à l'organisation du festival et Elbakin.net ne conservera pas les informations en sa possession au-delà de la date de la rencontre, sauf accord exprès de votre part.