Le festival Sirennes revient cette semaine

le mardi 9 avril 2024

Le festival rennais, consacré aux littératures et cultures de l’imaginaire, se déroulera dès demain et pendant quatre jours sur le campus de l’université Rennes 2.

Le mercredi est réservé aux professionnels, mais les trois autres journées offriront des animations pour le grand public. Au programme, des stands de libraires et d'éditeurs, des dédicaces, des spectacles ainsi que 36 tables rondes, tout cela accessible gratuitement. Placé sous le thème "Tissages et métissages", l'événement s'intéressera à l’imaginaire venu d’ailleurs, notamment d'Afrique, avec deux tables rondes programmées sur le sujet. Parmi les invités internationaux et français, on trouvera Rivers Solomon, Lucia Biagi, Juno Dawson, Estelle Faye, Lou Jan, Floriane Soulas et bien d'autres.

Pour la programmation complète, rendez-vous sur le site du festival Sirennes.

