Du changement pour le Dernier maître de l’air

Par Ivy, le jeudi 4 avril 2024 à 18:05:56

Malgré les critiques mitigées, Avatar : le dernier maitre de l'air sera de retour pour une deuxième et une troisième saison, mais pas son showrunner.

Albert Kim, qui a développé l'adaptation pour Netflix , aurait choisi de se consacrer à d'autres projets chez Disney . Il laisse les rênes de la série à Christine Boylan (co-productrice exécutive pour la première saison) et Jabbar Raisani (producteur exécutif, réalisateur et superviseur d'effets spéciaux), mais reste néanmoins producteur exécutif.

Les saisons 2 et 3 ayant été confirmées tout récemment, la suite de la série n'a pas encore de date de diffusion.

Source