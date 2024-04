Une bande annonce pour Dead Boy Detectives

Par Ivy, le mercredi 3 avril 2024 à 19:51:00

La série adaptant le comics de Neil Gaiman fera son arrivée le 25 avril sur Netflix .

On y découvrira George Rexstrew et Jayden Revri dans les rôles d'Edwin Payne et Charles Rowland, devenus amis après leur mort. Ensemble, les deux adolescents ont créé leur agence de détectives et aident d'autres fantômes à résoudre des mystères dans le monde des vivants. Ils sont assistés par Crystal (Kassius Nelson), une voyante, et son amie Niko (Yuyu Kitamura). La série se déroule dans le même univers que The Sandman.

Le trailer est à voir ci-dessous.

