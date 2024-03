Une bande annonce pour les Chroniques de Spiderwick !

Par Glaurung, le mercredi 27 mars 2024 à 21:29:27

La série de Roku Channel se dévoile un peu plus, à trois semaines de sa sortie.

Vous pouvez visualiser ci-dessous la bande annonce de cette nouvelle adaptation la série de romans écrits par Holly Black et Tony DiTerlizzi. Un peu plus de deux minutes pour vous mettre dans l'ambiance de cette série, dans laquelle nous retrouverons notamment Christian Slater et Joy Bryant.

À voir à partir du 19 avril !

