Des affiches pour la saison 2 de House of The Dragon !

Par Ivy, le mercredi 20 mars 2024 à 21:23:48

En attendant la diffusion des nouveau épisodes au mois de juin, HBO a mis en ligne quelques affiches promotionnelles.

Celles-ci mettent en avant les deux branches antagonistes de la maison Targaryen : d'un côté, la reine Alicent et ses fils Aegon et Aemond, de l'autre Rhaenyra, Daemon, Rhaenys et son époux Lord Corlys. Tous les visuels portent le même message : "Tous doivent choisir". Sur le réseau social X, ce message est complété par l'indication "Demain", laissant penser qu'il y aura bientôt du neuf – une nouvelle bande-annonce par exemple ? – à se mettre sous la dent.

Rendez-vous dans quelques heures pour savoir de quoi il s'agit exactement.

