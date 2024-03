Deux saisons de plus pour Le dernier maître de l’air

Par Gillossen, le mercredi 6 mars 2024 à 14:00:11

Netflix vient de renouveler l'adaptation du dessin animé Avatar pour deux saisons d'un coup !

Tout en précisant que la troisième serait aussi la dernière. La série a été lancée sur la plateforme de streaming le 22 février et a enregistré 41,1 millions de visionnages au cours de ses 11 premiers jours. Elle est arrivée en tête de la liste des séries vues au cours des deux dernières semaines et est en passe d'entrer dans le top 10 des émissions les plus regardées au cours de ses trois premiers mois d'existence.

Il est prévu de tourner ces deux saisons - les saisons 2 et 3 - de façon rapprochée, afin d'atténuer le fait que les enfants acteurs aient tendance à grandir rapidement.

Source