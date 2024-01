Les créateurs de Game of Thrones pas pressés de revenir à Westeros

Par Ivy, le vendredi 19 janvier 2024 à 22:12:38

David Benioff et Dan Weiss, showrunners de la série Game of Thrones, sont-ils prêts à se replonger dans l'univers créé par George R.R. Martin ?

Lors d'une interview centrée sur leur nouvelle série, les deux hommes ont confié qu'il était important pour eux de passer à autre chose et de laisser Westeros derrière eux. Mais seraient-ils prêts à y revenir si HBO décidait dans quelques années de concrétiser l'un de ses projets de série dérivée, par exemple la suite des aventures de Jon Snow ? Selon la réponse de Dan Weiss, ce n'est pas exclu : Ce serait vraiment formidable ; rien ne nous ferait plus plaisir que de travailler avec les gens de cette série. Mais il y a beaucoup d'autres façons d'y parvenir qui sont nouvelles et enthousiasmantes pour toutes les personnes impliquées. Weiss a ajouté, plaisantant : Peut-être que quand nous aurons 80 ans et que Kit approchera de la retraite, il pourra réendosser cette cape avec de vrais poils gris dans sa barbe.

Vraiment pas pressés, donc !

