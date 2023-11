Officiel : Nintendo annonce un film The Legend of Zelda

Par Gillossen, le mercredi 8 novembre 2023 à 05:32:07

Et cette fois, pas de studio Illumination comme pour le long métrage Super Mario cette année, on parle bien d'un film en prises de vue réelles !

Le projet sera mis en scène par... Wes Ball, qui est surtout connu pour avoir réalisé les films de la "saga" Le Labyrinthe. Il sera produit par le cocréateur de la série, le directeur et représentant de Nintendo Shigeru Miyamoto et le président d'Arad Productions Inc. Avi Arad. Il sera cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment Inc. et le communiqué de presse précise que Nintendo finance plus de 50 % du film tandis que Sony s'occupe de sa distribution dans les salles de cinéma du monde entier.

Le communiqué se termine par la déclaration suivante : En s'impliquant profondément dans la production du film dans le but de faire sourire tout le monde grâce au divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire des divertissements uniques et les offrir au plus grand nombre.