Reprise actée pour les éditions ActuSF

C'est désormais officiel ce lundi 30 octobre.

L'annonce était attendue depuis quelques jours maintenant, mais c'est toujours mieux quand l'éditeur lui-même le confirme !

Le groupe éditorial Salomon-Sansonnet et Pollen Diffusion ont le plaisir de vous annoncer la reprise des éditions Actusf, spécialisées dans les littératures de l'imaginaire.

Deux mois après leur dépôt de bilan, le tribunal de commerce de Chambéry a choisi cette offre pour la continuité de leurs activités.

Nous allons tout de suite nous mettre au travail pour créer la société "Les nouvelles éditions Actusf" et pour que les livres soient de nouveaux disponibles en librairies le plus rapidement possible, en concertation avec les auteurs et les autrices. Nous sommes déjà en train de réfléchir à un programme éditorial pour de nouveaux titres au printemps 2024, en concertation avec Jérôme Vincent qui est associé à notre projet.

La distribution sera assurée par Pollen et la diffusion par CED.

Le groupe éditorial Salomon-Sansonnet vient de voir le jour, après la reprise par ses deux fondateurs, Laura Salomon et Nicolas Sansonnet des éditions La Part Commune.

Pollen Diffusion investit pour la première fois dans une maison d'édition, en cohérence avec les valeurs de soutien et de défense de l'édition indépendante. Pollen Diffusion assure la distribution d'éditeurs indépendants depuis 2004.

S'ouvre désormais une phase de reconstruction, d'échanges et de cogitations. Nous sommes toutes et tous très enthousiastes face à ce nouveau défi.

A très vite pour de nouvelles informations.

Laura Salomon, Benoît Vaillant, Nicolas Sansonnet, Caroline Hermoso, Jérôme Vincent