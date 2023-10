Les résultats des Hugo Awards 2023

Par Ivy, le lundi 23 octobre 2023 à 19:28:45

Remis depuis 1953, les prix Hugo sont parmi les plus importants dans le domaine de l'Imaginaire.

À la suite des nominations annoncées au mois de juillet, les membres de la World Science Fiction Society ont eu quelques mois pour faire leur choix. Comme chaque année, les vainqueurs ont été annoncés lors de la Worldcon, dont la 81e édition a eu lieu le week-end passé à Chengdu, en Chine.

Découvrez ci-dessous les résultats dans les catégories principales et retrouvez la liste complète des gagnants et gagnantes sur le site des Hugo Awards.

BEST NOVEL

Nettle & Bone, T. Kingfisher (Tor Books)

BEST NOVELLA

Where the Drowned Girls Go, Seanan McGuire (Tordotcom)

BEST NOVELETTE

"The Space-Time Painter", Hai Ya (Galaxy’s Edge, April 2022)

BEST SHORT STORY

"Rabbit Test", Samantha Mills (Uncanny Magazine, November-December 2022)

BEST SERIES

Children of Time Series, Adrian Tchaikovsky (Pan Macmillan/Orbit)

BEST GRAPHIC STORY OR COMIC

Cyberpunk 2077: Big City Dreams, Bartosz Sztybor, Filipe Andrade, Alessio Fioriniello, Roman Titov, Krzysztof Ostrowski (Dark Horse Books)

Source