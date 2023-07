Les finalistes des Hugo Awards 2023

La liste des œuvres en concurrence dans les différentes catégories du prix a été diffusée lors de la 81ème World Science Fiction Convention.

Dans le détail, 1.847 œuvres étaient en lice dans les 17 catégories de 2023 ainsi que pour les deux prix "spéciaux", qui ne sont pas des Hugo Awards : le Lodestar Award du meilleur livre young adult et le Astounding Award du meilleur nouvel écrivain.

Vous trouverez ci-dessous les nominations des catégories principales. L'ensemble des nommés de cette année est à consulter ici. Les votes pour les départager démarreront le 10 juillet.

A Mirror Mended, Alix E. Harrow (Tordotcom) What Moves the Dead, T. Kingfisher (Nightfire; Titan UK) Where the Drowned Girls Go, Seanan McGuire (Tordotcom) Even Though I Knew the End, C.L. Polk (Tordotcom) Ogres, Adrian Tchaikovsky (Solaris) Into the Riverlands, Nghi Vo (Tordotcom)

If You Find Yourself Speaking to God, Address God with the Informal You'', John Chu (Uncanny 7-8/22)

“Murder By Pixel: Crime and Responsibility in the Digital Darkness'', S.L. Huang (Clarkesworld 12/22)

A Dream of Electric Mothers'', Wole Talabi (Africa Risen)

The Difference Between Love and Time'', Catherynne M. Valente (Someone in Time)

We Built This City'', Marie Vibbert (Clarkesworld 6/22)

The Space-Time Painter'', Hai Ya (Galaxy’s Edge 4/22)