Une série live pour Gargoyles

Par Ivy, le mardi 17 octobre 2023 à 20:22:37

Qui se souvient du dessin animé Gargoyles, les anges de la nuit, produit par Disney dans les années 90 ?

Après avoir fait l'objet d'adaptations en jeu vidéo et en bande dessinée, les Gargoyles s'apprêtent à faire un retour plutôt inattendu à la télévision, dans une version en prises de vue réelles. À la tête de cette série, produite pour Disney+ , on retrouvera deux spécialistes de l'horreur : Gary Dauberman (showrunner et producteur) et James Wan (producteur), qui ont notamment collaboré aux films Annabelle. Rappelons que le dessin animé, à l'atmosphère plutôt sombre, est centré sur un clan de gargouilles. Transformées en pierre par magie dans l'Ecosse médiévale, les gargouilles se réveillent mille ans plus tard sur un gratte-ciel new-yorkais et se donnent pour mission de protéger la ville.

Le projet étant dans sa phase initiale, le casting comme la date de diffusion restent à annoncer.

Discuter de Gargoyles sur le forum

Source