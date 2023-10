Warwick Davis s’exprime sur le retrait de Willow

Par Glaurung, le mardi 17 octobre 2023 à 10:28:59

L'acteur britannique est revenu sur le retrait de la série Willow, qui n'est plus visible sur Disney+ depuis le mois de mai''.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Warwick Davis explique rencontrer de nombreux fans du film Willow, qui sont la raison pour laquelle la série a été créée. Il ne sait pas quoi leur répondre lorsqu'ils lui demandent pourquoi la série n'est même plus accessible sur la plateforme de streaming, et alpague Disney à ce sujet, ponctuant son message du hashtag #embarrassing.

Si la deuxième saison est déjà écrite et que la série est officiellement en pause et non annulée, la perspective d'une suite ne fait que s'éloigner.

