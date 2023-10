Neil Gaiman aimerait revenir à l’écriture pure

Par Ivy, le samedi 7 octobre 2023 à 19:02:38

L'auteur anglais, engagé dans plusieurs projets d'adaptation de ses œuvres ces dernières années, souhaite se recentrer sur son métier d'écrivain.

Dans une interview accordée au Times, Neil Gaiman a confié que c'est en écrivant un nouveau livre pour enfants qu'il s'est rendu compte de toutes les contraintes liées à son activité de showrunner, même s'il a adoré être actif sur le plateau de De bons présages. J'aime les gens. J'aime être sur le plateau et j'aime le casting et l'écriture du scénario. Je n'aime pas les ressources humaines. Je n'aime pas les budgets. Je n'aime pas faire face à un nouveau groupe de responsables qui ont leurs propres préoccupations. Je n'aime pas cet espace où l'art et le commerce se rencontrent et entrent en collision.

L'écrivain n'abandonne pas pour autant les projets en cours : il est impatient de voir la nouvelle saison de The Sandman et il espère pouvoir écrire et réaliser la troisième saison de De bons présages. Mais il a encore plus hâte de se décharger de ses responsabilités pour redevenir un type qui écrit des livres, des poèmes et autres .

