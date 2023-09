Netflix dévoile son Devil May Cry

Par Gillossen, le mercredi 27 septembre 2023 à 17:35:38

Mais si, souvenez-vous, l'adaptation avait été annoncée voilà déjà un certain temps !

Et c'est seulement aujourd'hui que l'on découvre donc les premières images, mais toujours pas de date de diffusion en revanche pour l'adaptation du jeu vidéo de Capcom, même si l'on peut parier sur 2024 (sans doute). Cette nouvelle adaptation en 8 épisodes est chapeautée par le studio MIR (The Legend of Korra, Young Justice, Harley Quinn...).

Devil May Cry avait déjà connu les joies d'une adaptation en 2007 avec une série animée de 12 épisodes produite par le studio Madhouse, série qui se déroulait entre les événements du Devil May Cry original et du Devil May Cry 2.