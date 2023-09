Ghibli racheté par Nippon Television

Par Glaurung, le lundi 25 septembre 2023 à 21:16:36

Quelques 42,3 % du célèbre studio japonais vont bientôt être vendus au groupe de télévision Nippon Television Holdings.

Le montant de cette opération entre deux entreprises qui ont précédemment collaboré sur de nombreux projets n'a pas été communiqué. Les actuels dirigeants du studio, Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki, sont respectivement âgés de 82 ans et 75 ans. Après le rachat, Suzuki deviendra président du conseil d'administration et nous ne savons pas encore quel rôle pourrait tenir Miyazaki. Son fils Goro, un temps attendu pour prendre la succession de son père chez Ghibli, a clairement expliqué que ça ne l'intéressait pas, et d'autant moins en étant seul aux commandes.

Le studio est depuis longtemps financièrement aux abois, multipliant les partenariats commerciaux ces dernières années pour se renflouer. Le Garçon et le Héron, le nouveau dernier film de Hayao Miyazaki, sortira en France le 1er novembre prochain.

Discuter du studio Ghibli sur le forum

Source