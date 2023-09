Jordan Peele fait un détour par le livre

Par Glaurung, le lundi 18 septembre 2023 à 22:31:18

L'acteur et réalisateur américain va bientôt sortir une anthologie aux éditions Penguin Random House, nommée Out There Screaming et dont vous trouverez la couverture ci-contre.

Les plus perspicaces d'entre vous auront tout de suite remarqué qu'il s'agit d'une anthologie d'horreur, mais au vu des participations, par exemple, de N. K. Jemisin, Nnedi Okorafor, il nous semblait tout de même pertinent de vous en parler.

La sortie de ce recueil de 19 histoires écrites par des auteurs Noirs est prévue en langue anglaise le 3 octobre prochain 2023 au prix de 30 dollars américains.

