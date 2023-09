Percy Jackson et les Olympiens : première bande-annonce

Par Gillossen, le mardi 19 septembre 2023 à 17:07:51

De quoi nous changer des teasers !

On retrouvera les deux premiers épisodes de Percy Jackson et les Olympiens, l'adaptation du roman de Rick Riordan, le 20 décembre sur la plateforme Disney+.

En attendant, de nouvelles images qui bougent et une affiche sont là !