Par Glaurung, le lundi 18 septembre 2023 à 20:58:42

L'auteur anglais reviendra bientôt avec une nouvelle œuvre publiée chez Subterranean Press.

Plus précisément, The Great Change sera un petit recueil de la taille d'une novella, regroupant 4 nouvelles. Ces dernières seront en lien avec sa série L'Âge de la folie. Deux versions sont précommandables : une "Signed Lettered Edition" pour quelques 850 dollars, dont il y aura 26 exemplaires, et une "Signed Numbered Edition", plus abordable puisque ses 1.500 exemplaires seront vendus au tarif de 60 dollars pièce. Des illustrations de John Anthony di Giovanni agrémenteront le volume.

La sortie, en langue anglaise bien sûr, est prévue pour cet automne.

Discuter de L'Âge de la folie sur le forum

Source