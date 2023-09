Une édition Blu-ray pour The Sandman

Par Ivy, le vendredi 8 septembre 2023 à 15:28:11

La saison 1 de la série aura droit à une sortie sur supports physiques (4K UHD, Blu-ray et DVD).

En VO, une version numérique sera disponible le 18 septembre, tandis que les différentes versions physiques arriveront le 28 novembre. En plus des 11 épisodes diffusés par Netflix , le coffret physique contiendra deux featurettes intitulées "The Sandman: Behind the Scenes Sneak Peek" et '"The World of The Endless". Aucune information n'a été donnée sur une éventuelle sortie française.

Rappelons que la série a été renouvelée pour une deuxième saison actuellement en cours de production.

