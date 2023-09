One Piece : pas de couples dans l’équipage !

Par Ivy, le jeudi 7 septembre 2023 à 23:50:14

Celles et ceux qui espèrent voir l'adaptation live de One Piece prendre une tournure romantique seront déçus.

Pas d’histoires d'amour au sein de l'équipage de Chapeau de paille : c'était l'une des exigences du créateur du manga, Eiichiro Oda. Les spectateurs qui ont cru repérer les prémices d'une future histoire entre Nami et Zoro ont donc simplement été témoins de l'alchimie entre les acteurs qui les incarnent, selon le showrunner Steven Maeda. Quant à Koby et Helmeppo, leur relation n'ira pas plus loin qu'une simple "bromance" !

Pour la suite, le coproducteur Marty Adelstein a récemment révélé que tous les scripts de la saison 2 sont prêts. Celle-ci pourrait être diffusée dans les 12 à 18 mois suivant la fin de grève actuellement en cours aux États-Unis.

