Une bande annonce pour Le Garçon et le héron

Le nouveau long métrage du réalisateur japonais Hayao Miyazaki se dévoile en images.

Le cofondateur du Studio Ghibli est sorti de sa retraite en 2016 pour se lancer dans la création de ce qui est présenté comme son dernier film, cadeau à son petit-fils. L'histoire est en partie tirée du livre Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburô Yoshino, dont la parution remonte à 1937, mais elle s'inspire aussi de la propre vie de Miyazaki. Quant à la musique, elle est signée par un complice de longue date, Joe Hisaishi.

Le Garçon et le héron est sorti le 14 juillet au Japon, sans aucune promotion préalable, mais il faudra attendre le 1er novembre pour le découvrir dans les salles de cinéma françaises.

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie.